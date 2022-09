Google: l’acquisizione di Mandiant è completata

12 September 2022 – 16:33

Mandiant si unirà a Google Cloud, mantenendo l’identità del proprio brand: l’acquisizione da parte di bigG è stata ufficialmente completata.

The post Google: l’acquisizione di Mandiant è completata appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico