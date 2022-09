Pulp Fiction NFT: accordo tra Miramax e Tarantino

11 Settembre 2022 – 13:45

Dopo quasi un anno, Tarantino e Miramax hanno messo fine allo scontro legale iniziato a novembre 2021 con la vendita degli NFT di Pulp Fiction.

The post Pulp Fiction NFT: accordo tra Miramax e Tarantino appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico