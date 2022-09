iPhone 14 e 14 Pro: quanta memoria RAM avranno?

10 Settembre 2022 – 13:45

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta all’evento Far Out, scopriamo adesso quanta RAM avranno iPhone 14, 14 Plus e 14 Pro.

The post iPhone 14 e 14 Pro: quanta memoria RAM avranno? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico