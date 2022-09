Ingenuity vola su Marte per la 31esima volta

10 Settembre 2022 – 19:45

Ingenuity ha completato con successo anche il 31esimo volo su Marte, percorrendo una distanza di circa 97 metri in 55,6 secondi.

