Facebook: novità per bloccare lo scraping dei dati

10 Settembre 2022 – 13:46

Per cercare di bloccare lo scraping dei dati su Facebook, Meta ha sostituito i tradizionali identificatori FBID con versioni pseudonimizzati (PFID).

