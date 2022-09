Mercato indossabili: dati positivi nel Q2 2022

9 Settembre 2022 – 19:45

In base ai dati di Canalys, le consegne di dispositivi indossabili sono aumentate nel secondo trimestre 2022, grazie agli smartwatch economici.

The post Mercato indossabili: dati positivi nel Q2 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico