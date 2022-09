La regina Elisabetta, gli NFT e i meme coin

9 Settembre 2022 – 19:45

Quasi inevitabilmente, c’è chi non ha perso tempo: una miriade di NFT (e meme coin) ispirati alla regina Elisabetta sui marketplace.

