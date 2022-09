Artemis I: tentativo di lancio il 23 settembre?

9 September 2022 – 18:47

La NASA ha comunicato che le riparazioni del razzo SLS sono in corso e che il prossimo tentativo di lancio è previsto per il 23 settembre.

