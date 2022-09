Apple: ordini a rischio a causa dei problemi in Cina

9 September 2022 – 13:09

Sebbene i contagi da Covid-19 non siano più elevati come nei mesi addietro e sebbene in generale la diffusione del virus possa essere ritenuta molto più controllata, ci sono paesi in cui la situazione continua a gravare e ciò va a riflettersi sulla produzione dei dispositivi tecnologici. È questo il caso della Cina e in […]

