watchOS 9: nuova Low Power Mode su Apple Watch 4 e seguenti

8 September 2022 – 10:23

Apple ha deciso di includere in watchOS 9 una nuova modalità a basso consumo, la si può attivare su Apple Watch 4 e modelli successivi.

The post watchOS 9: nuova Low Power Mode su Apple Watch 4 e seguenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico