Rupia digitale: l’India è pronta per la CBDC

8 September 2022 – 15:58

La rupia digitale si farà: l’India ha deciso di accorciare i tempi, puntando a introdurre già entro la fine dell’anno la sua CBDC.

