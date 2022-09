Phishing tramite WhatsApp alla Corte dei Conti

8 Settembre 2022 – 19:45

Alcuni magistrati della Corte dei Conti hanno subito un attacco phishing e il furto dell’account WhatsApp da parte di ignoti cybercriminali.

