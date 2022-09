Microsoft scopre un attacco ransomware con BitLocker

8 Settembre 2022 – 19:45

Microsoft ha scoperto che un gruppo di cybercriminali ha sfruttato il tool BitLocker di Windows per cifrare i dati durante vari attacchi ransomware.

The post Microsoft scopre un attacco ransomware con BitLocker appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico