La Russia continua a guadagnare miliardi con l’export di gas e petrolio

8 Settembre 2022 – 9:20

A sei mesi dall’invasione dell’Ucraina ha incassato 158 miliardi di euro dalle vendite all’estero dei combustibili fossili, 85 dei quali nella sola Unione europea. La sola Italia ha speso 8,6 miliardi in Russia per portare a casa energia. Lo rileva uno studio della no profit Crea

Fonte: Wired