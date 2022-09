Cybersicurezza: nuove regole per i dispositivi IoT

8 September 2022 – 16:07

Il Cyber Resilience Act impone diversi obblighi ai produttori dei dispositivi IoT, tra cui il rilascio di aggiornamenti per l’intero ciclo di vita.

