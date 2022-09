Apple Watch Ultra è in preordine su Amazon: approfittane subito

8 Settembre 2022 – 22:45

Apple Watch Ultra, l’inedito smartwatch indistruttibile del colosso di Cupertino, è adesso disponibile per la prenotazione su Amazon.

The post Apple Watch Ultra è in preordine su Amazon: approfittane subito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico