Apple Watch Series 8 disponibile su Amazon: prenotalo ADESSO

8 September 2022 – 19:02

Apple Watch Series 8, i nuovi smartwatch presentati dal colosso di Cupertino, sono adesso disponibili su Amazon in preordine.

The post Apple Watch Series 8 disponibile su Amazon: prenotalo ADESSO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico