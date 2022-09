Zyxel: falla critica nei NAS, ma c’è l’update

7 September 2022 – 12:59

Zyxel ha reso disponibile un aggiornamento del firmware per tre modelli dei suoi NAS per aggirare la vulnerabilità critica CVE-2022-34747.

