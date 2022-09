Supporto per PC portatile con ventola integrata: solo 18€ su Amazon

7 September 2022 – 16:39

Questo supporto per PC portatile USB con ventola di raffreddamento e altezza a 5 livelli è l’affare del giorno su Amazon: lo compri a 18 euro.

