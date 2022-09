Qualcomm annuncia Snapdragon 6 e 4 Gen 1

7 September 2022 – 10:34

Qualcomm ha annunciato i nuovi processori Snapdragon 6 Gen 1 e Snapdragon 4 Gen 1 per dispositivi di fascia media e bassa con connettività 5G.

Fonte: Punto Informatico