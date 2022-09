NAS QNAP: ennesimo attacco ransomware con DeadBolt

7 September 2022 – 13:03

QNAP ha risolto una vulnerabilità presente nell’app Photo Station dei NAS sfruttata per effettuare l’ennesimo attacco con il ransomware DeadBolt.

