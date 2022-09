iPad: Apple valuta un display OLED ibrido

7 September 2022 – 10:37

Apple sarebbe intenzionata a produrre iPad con display OLED ibridi per evitare che si formino pieghe, il lancio potrebbe avvenire nel 2024.

