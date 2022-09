Artemis I: riparazione sulla base di lancio

7 Settembre 2022 – 19:45

La NASA ha deciso di effettuare la riparazione del razzo SLS sulla base di lancio a temperatura criogenica, ma sono necessari opportuni accorgimenti.

