Al Wired Next Fest la battaglia per la libertà di Stella Assange

7 Settembre 2022 – 9:20

La moglie di Julian Assange, sua consulente legale, da anni si batte al suo fianco per la libertà del fondatore di Wikileaks e per difendere la sua battaglia in favore della libertà di stampa e di informazione. Sarà al Wired Next Fest di Milano, alla Fabbrica del vapore il 7 e l’8 ottobre

Fonte: Wired