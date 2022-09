AirPods Pro 2: l’innovazione Apple si sente

7 Settembre 2022 – 22:45

I nuovi AirPods Pro annunciati da Apple sono progettati per offrire una qualità audio senza compromessi, in ogni ambito e situazione.

The post AirPods Pro 2: l’innovazione Apple si sente appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico