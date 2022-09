Redmi Note 11 è al prezzo minimo storico su Amazon

6 Settembre 2022 – 16:45

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 è al prezzo minimo storico su Amazon, con spedizione gratuita e consegna immediata: approfittane ora.

The post Redmi Note 11 è al prezzo minimo storico su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico