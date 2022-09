POCO M5 e M5s in offerta su Amazon dal 12 settembre

6 Settembre 2022 – 16:46

A partire dalle ore 13:00 del 12 settembre sarà possibile acquistare su Amazon i nuovi POCO M5 e M5s con uno sconto di 20 euro (fino al 17 settembre).

