iPhone: il servizio in abbonamento arriva domani?

6 September 2022 – 13:37

Secondo Mark Gurman durante l’evento Apple del 7 settembre verrà presentato pure il nuovo servizio per acquistare l’iPhone in abbonamento.

