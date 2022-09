EvilProxy: tool per aggirare la 2FA degli account

6 September 2022 – 13:01

EvilProxy è un tool per la configurazione dei reverse proxy, utilizzati nelle campagne di phishing per aggirare l’autenticazione in due fattori.

