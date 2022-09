Samsung aggiorna i vecchi smartphone pieghevoli

5 September 2022 – 16:13

Samsung ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento One UI 4.1.1 (basato su Android 12/12L) per Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

The post Samsung aggiorna i vecchi smartphone pieghevoli appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico