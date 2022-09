Lenovo ThinkBook 16p: schermo 2.5K e AMD Ryzen 6000

5 Settembre 2022 – 19:45

Il nuovo Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 con schermo 2.5K da 16 pollici e processori AMD Ryzen 6000 è disponibile a partire da 1.999 euro.

