iPhone 14: Pro con batterie più grandi ed eSIM per tutti

5 Settembre 2022 – 10:45

I nuovi iPhone 14 Pro potrebbero avere una batteria più grande e insieme agli altri modelli della gamma offrire il solo supporto alle eSIM.

