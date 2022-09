Il Giappone dichiara guerra ai floppy disk

5 Settembre 2022 – 19:46

Il nuovo Ministro degli Affari digitali Taro Kano ha dichiarato guerra ai floppy disk, utilizzati in Giappone per quasi 2.000 procedure governative.

Fonte: Punto Informatico