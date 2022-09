Apple: al lavoro su tre visori, Reality Pro sarà il primo

5 Settembre 2022 – 13:45

Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple sta lavorando a tre visori AR/VR, il è siglato come N301 e potrebbe chiamarsi Apple Reality Pro.

The post Apple: al lavoro su tre visori, Reality Pro sarà il primo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico