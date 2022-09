AirPods Pro 2: Apple li presenterà il 7 settembre

5 September 2022 – 10:31

Mark Gurman di Bloomberg ritiene che durante l’evento fissato per mercoledì 7 settembre Apple possa presentare anche gli AirPods Pro 2.

