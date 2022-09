Pixel 7 Pro, il nuovo video unboxing ci mostra la versione retail

4 Settembre 2022 – 13:45

A poche settimane dalle presentazione trapela un nuovo video unboxing di Pixel 7 Pro: stavolta è la versione retail.

The post Pixel 7 Pro, il nuovo video unboxing ci mostra la versione retail appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico