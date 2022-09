Netflix: abbonamento con pubblicità il 1 novembre?

4 Settembre 2022 – 13:45

In base alle informazioni ricevute dal Wall Street Journal, l’abbonamento con pubblicità di Netflix dovrebbe essere lanciato il 1 novembre.

The post Netflix: abbonamento con pubblicità il 1 novembre? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico