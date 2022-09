Il citofono diventa smart con Ring Intercom

4 Settembre 2022 – 13:45

Ring Intercom deve essere collegato al citofono esistente per consentire all’utente di rispondere e aprire il portone di ingresso all’edificio.

The post Il citofono diventa smart con Ring Intercom appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico