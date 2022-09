Il buco legislativo del voto dei fuorisede, che l’Italia non sa risolvere

4 Settembre 2022 – 21:20

Chi abita in un comune diverso da quello di residenza è obbligato a tornare a casa per votare. Le persone sono così costrette a viaggi interminabili dai costi molto elevati. Dal 2018 5 proposte di legge per porre rimedio sono finite su un binario morto

Fonte: Wired