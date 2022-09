Honor MagicBook 14 arriva in Europa a 1.099 euro

4 September 2022 – 16:29

Il nuovo Honor MagicBook ha uno schermo da 14 pollici, processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2050.

