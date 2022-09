Digitale terrestre, utenti nel caos: continuano gli aggiornamenti

4 Settembre 2022 – 10:45

Nonostante questi mesi erano stati annunciati come tranquilli, il digitale terrestre continua ad aggiornarsi gettando nel caos gli utenti.

The post Digitale terrestre, utenti nel caos: continuano gli aggiornamenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico