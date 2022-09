Artemis I: lancio del razzo posticipato ad ottobre?

4 September 2022 – 10:37

La NASA non ha ancora deciso quando effettuare il lancio del razzo, ma è molto probabile che il prossimo tentativo venga posticipato a fine ottobre.

