Anelli del Potere: successo globale per Amazon

4 Settembre 2022 – 19:45

I primi due episodi della serie di Prime Video sono stati visti da oltre 25 milioni di utenti nelle prime 24 ore, ma Amazon ha dovuto bloccare i troll.

The post Anelli del Potere: successo globale per Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico