Alcuni hacker sono riusciti a bloccare il traffico di Mosca

4 Settembre 2022 – 13:45

Sfruttando un’app di chiamata, alcuni hacker hanno bloccato il traffico di Mosca chiamando decine di taxi nello stesso punto.

Fonte: Punto Informatico