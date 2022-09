Fai tuo Windows 10 per sempre a 13€, Windows 11 a 19€, Office a 28€

3 Settembre 2022 – 16:45

Il Back to School ha invaso la vetrina degli sconti VIPKeySale con le sue offerte sulle migliori licenze Windows e Office: dal coupon uno sconto top.

The post Fai tuo Windows 10 per sempre a 13€, Windows 11 a 19€, Office a 28€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico