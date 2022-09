BlackCat rivendica attacco ransomware contro GSE

3 Settembre 2022 – 13:45

Il gruppo russo BlackCat ha rivendicato l’attacco ransomware contro il GSE, confermando il furto di circa 700 GB di dati dai server della società.

