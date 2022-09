Artemis I: riparte il countdown per il lancio

3 Settembre 2022 – 13:45

È iniziata la procedura di caricamento del propellente nel razzo SLS (missione Artemis I) che dovrebbe essere lanciato stasera alle ore 20:17 italiane.

Fonte: Punto Informatico