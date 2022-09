Apple Car è già desiderata tra gli utenti, anche più di una Tesla

3 Settembre 2022 – 19:45

Un recente sondaggio lanciato negli Stati Uniti svela che il 26% considererebbe l’acquisto di un Apple Car, dietro a Toyota e Honda.

