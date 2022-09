Windows 11: abbonamento Xbox gestibile dalle impostazioni

2 Settembre 2022 – 19:45

Con la Preview Buil 25193 di Windows 11 per gli Insider Microsoft introduce la possibilità di gestire l’abbonamento Xbox da Impostazioni.

Fonte: Punto Informatico