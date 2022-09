Qualcomm e Meta collaborano per il metaverso

2 September 2022 – 16:32

Qualcomm realizzerà i processori Snapdragon XR che verranno integrati nei futuri visori VR di Meta, tra cui il prossimo Quest Pro.

